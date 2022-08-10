В Рязанской области ожидается до +28 градусов

В четверг, 11 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков.

В Рязанской области ожидается до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 11 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +11,+16 градусов, днем ожидается +23,+28 градусов.