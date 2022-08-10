В Рязани разыскивают очевидцев двух смертельных ДТП с участием пешеходов

ДТП произошли 6 и 8 августа. Очевидцев аварий просят обратиться по телефону +7 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани разыскивают очевидцев двух смертельных ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

6 августа 2022 года, в 13:00 на Михайловском шоссе около дома № 236-а на остановке «Пивзавод» 50-летний рязанец за рулем автобуса «ЛиАЗ» начал движение и наехал на 51-летнюю женщину. От полученных травм она умерла в больнице.

8 августа 2022 года в 01:15 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина около дома № 42 20-летний житель Рязанской области на мотоцикле «KTM POWERPARTS» сбил неизвестного мужчину. Пешеход погиб на месте ДТП.