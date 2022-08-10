В Рязани обнаружили трупы нескольких птиц

По словам рязанки Екатерины Вулих, тушки лежат «по всему Шлаковому».

В Рязани обнаружили тушки нескольких мертвых птиц. Об этом сообщила рязанка Екатерина Вулих в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, трупы птиц лежат «по всему Шлаковому». В частности, одну из особей она обнаружила за домом № 7 по улице Бабушкина.

«Не знаю, после газовых атак ли это или нет, но гулять среди мертвых птиц не очень комфортно. Прямо фу. Может, хотя бы убирать их своевременно?» — заметила Вулих.

Фото: Екатерина Вулих