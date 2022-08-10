Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
19°
Чтв, 11
25°
Птн, 12
26°
ЦБ USD 60.45 0.07 11/08
ЦБ EUR 61.7 0.15 11/08
Нал. USD 63.6 / 62.24 10/08 14:44
Нал. EUR 66.25 / 63.32 10/08 14:44
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
9 055
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
10 070
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
15 392
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
20 359
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Она снимала видеоклип.

В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла. Об этом сообщил региональный главк следственного управления следкома.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 8 августа, на набережной Дивногорска.

По информации ведомства, пьяная девушка приехала на площадку со своей подругой. Она планировала снять видеоклип. Во время съемки девушка перелезла через перила и, не удержавшись, упала вниз. «От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. Помимо этого, РИА Новости сообщило, что трагедия случилась накануне дня рождения погибшей девушки.