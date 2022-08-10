В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Она снимала видеоклип.
В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла. Об этом сообщил региональный главк следственного управления
Трагедия произошла вечером в понедельник, 8 августа, на набережной Дивногорска.
По информации ведомства, пьяная девушка приехала на площадку со своей подругой. Она планировала снять видеоклип. Во время съемки девушка перелезла через перила и, не удержавшись, упала вниз. «От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
Следователи проводят проверку по факту трагедии. Помимо этого,