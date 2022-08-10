В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла

Она снимала видеоклип.

В Красноярском крае 23-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки и погибла. Об этом сообщил региональный главк следственного управления следкома .

Трагедия произошла вечером в понедельник, 8 августа, на набережной Дивногорска.

По информации ведомства, пьяная девушка приехала на площадку со своей подругой. Она планировала снять видеоклип. Во время съемки девушка перелезла через перила и, не удержавшись, упала вниз. «От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.