В Александро-Невском эвакуировали здание районного суда

Инцидент произошел в среду, 10 августа.

В Александро-Невском эвакуировали здание районного суда. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Как рассказал изданию глава районного отделения полиции Алексей Дьячков, сообщение о минировании здания поступило диспетчерам в среду, 10 августа, в 11:48.

Пожарные, скорая, полиция и МЧС прибыли к зданию суда через три минуты. Туда же приехал глава городского поселения. Сотрудников райсуда эвакуировали. Посетителей на тот момент в здании не было.

Полицейские не нашли взрывное устройство. По словам Дьячкова, правоохранители проведут совместную проверку с сотрудниками ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации здания Советского райсуда Рязани.