Сорокина разрешила построить ресторанный комплекс за ТЦ «Премьер»

Соответствующее постановление администрации города опубликовали в среду, 10 августа.

Мэр Рязани Елена Сорокина одобрила строительство ресторанного комплекс за ТЦ «Премьер». Соответствующее постановление администрации города опубликовали в среду, 10 августа.

ООО «Промактив» предоставили разрешение на использование участка площадью 13 590 квадратных метра для общественного питания. Сейчас территория в районе Московского шоссе на берегу Трубежа в новом микрорайоне за ТРЦ «Премьер» находится в зоне парков и скверов.

Ожидается, что комплекс будет состоять из двух зданий, вокруг которых расположится сквер.