Рязанский роддом № 2 закрыли на плановую дезинфекцию
В учреждении пройдет санитарно-гигиеническая обработка.
Рязанский роддом № 2 закрыли на плановую дезинфекцию. Об этом сообщило
В учреждении пройдет санитарно-гигиеническая обработка. Помещения дезинфицируют. В здании помоют окна, двери, санузлы, операционные и родильные залы.
Отмечается, что такая процедура проходит ежегодно.
В период дезинфекции женщин с высокой группой риска направят в Перинатальный центр, остальных — в роддом № 1.
Прием возобновят 31 августа.