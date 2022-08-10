Рязанский роддом № 2 закрыли на плановую дезинфекцию

В учреждении пройдет санитарно-гигиеническая обработка.

Рязанский роддом № 2 закрыли на плановую дезинфекцию. Об этом сообщило ГТРК «Ока» .

В учреждении пройдет санитарно-гигиеническая обработка. Помещения дезинфицируют. В здании помоют окна, двери, санузлы, операционные и родильные залы.

Отмечается, что такая процедура проходит ежегодно.

В период дезинфекции женщин с высокой группой риска направят в Перинатальный центр, остальных — в роддом № 1.

Прием возобновят 31 августа.