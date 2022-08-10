Полиция опубликовала фотографии с места наезда на девятилетнюю девочку в Рязани
Авария случилась во вторник, 9 августа, около дома № 29 по улице Новоселов.
Полиция опубликовала фотографии с места наезда на девятилетнюю девочку в Рязани. Снимки появились на сайте
Инцидент произошел во вторник, 9 августа, примерно в 15:55, около дома № 29 по улице Новоселов.
По предварительной информации, 34-летний рязанец на автобусе «ПАЗ» сбил на пешеходном переходе девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.