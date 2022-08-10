На улице Новоселов в Рязани реконструируют светофор

Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков во время прямого эфира в среду, 10 августа.

На улице Новоселов в Рязани реконструируют светофор. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков во время прямого эфира в среду, 10 августа.

Местный житель пожаловался главе региона на невозможность развернуться на перекрестке улиц Новоселов и Зубковой, который недавно благоустроили.

Малков заявил, что проблему решат с помощью демонтажа нескольких секций разделительного забора. Также политик анонсировал, что у светофора появятся секции для левых поворотов и разворотов.