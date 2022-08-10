На шести улицах рязанской Горрощи отключат холодную воду

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

На шести улицах рязанской Горрощи в четверг, 11 августа, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

улица Гагарина, дома №№ 69, 71, 71 корпус 1, 71а, 73, 73 корпус 1, 75, 166, 71 корпус 2 (детский сад № 84),

улица Островского, дома №№ 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26 корпус 1, 30/9, 24а (детский сад № 71),

улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25,

улица Татарская, дома №№ 68, 72, 95,

улица Черновицкая, дома №№ 1/77, 3 корпус 1, 3, 5, 7 корпус 1, 7, 5 корпус 1 (детский сад № 87),

площадь 50 лет Октября, дома №№ 1, 2 строение 1.

Техническую воду подвезут к дому № 5 корпус 1 по улице Черновицкой с 10:30 до 17:00. Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе.