Рязанец рассказал о нападении собаки

Инцидент произошел в Соколовке вечером в понедельник, 8 августа.

На рязанца напала собака. Об этом он рассказал РЗН.инфо.

Инцидент произошел в районе дома № 9 по улице Связи вечером в понедельник, 8 августа.

По словам мужчины, проходя мимо магазина, он увидел двух собак. Одна из них подбежала к нему. Мужчина рассказал, что животное начало на него лаять, рычать, а после укусило его.

«Я спросил у женщины: ее ли это собака? Она сказала: „Нет“» — отметил пострадавший мужчина. Он подчеркнул, что животное было чипованным. Сам рязанец рассказал, что в больницу он не обращался.