На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

В среду, 10 августа, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Октябрьская, дома №№ 3/1, 4, 6, 8;

улица Центральная (Дядьково), дома №№ 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139-а, 139-в, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155;

улица Юбилейная (Дядьково), дом № 15 (Дядьковский детский сад);

улица Забайкальская, дом № 19.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.