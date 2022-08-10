Мошенник из Рязанской области похитил у биробиджанца 175 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Мошенник из Рязанской области похитил у биробиджанца 175 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте управления МВД по Еврейской АО .

В полицию обратился 44-летний житель Биробиджана. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о продаже машины по низкой цене.

Мужчина позвонил по указанному номеру. Ему рассказали, что низкая цена связана с тем, что срочно нужны деньги на операцию тещи. Пострадавший предложил внести залог и снять объявление с сайта. Мошенник согласился.

Сперва биробиджанец перевел 5 000 рублей. На следующий день ему позвонила «жена продавца» и попросила перевести сумму полностью. В несколько заходов мужчина отправил 50, 55 и 65 тысяч рублей. После он договорился встретиться с продавцом в Хабаровске. Получив 175 тысяч рублей, мошенник перестал выходить на связь, а объявление было удалено с сайта.

Банковская карта, на которую биробиджанец переводил деньги, зарегистрирована на жителя Рязанской области.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).