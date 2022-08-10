Глава фракции ЛДПР в Рязанской городской думе вышел на одиночный пикет

Дмитрий Володин вышел к зданию областного правительства в среду, 10 августа.

Глава фракции ЛДПР в Рязанской городской думе Дмитрий Володин вышел на одиночный пикет. Об этом сообщило издание « Вид сбоку ».

Володин вышел к зданию регионального правительства в среду, 10 августа. У него в руках был плакат об обмане дольщиков строительных компаний «Бизнесстрой» и «Вятич».

В публикации указано, что эти юрлица занимались строительством дома за гипермаркетом «Глобус». На данный момент работы заброшены. Как пишет издание, депутат Володин сам является дольщиком. Он не получил квартиру в этом доме.