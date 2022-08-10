Двухэтажный дом в центре Рязани могут снести из-за отсутствия документов

Речь идет о самострое на улице Рыбацкой. Собственник не оформил разрешение на строительство в исторической части города.

В Рязани двухэтажный дом в центре могут снести из-за отсутствия документов. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Речь идет о самострое на улице Рыбацкой. Проверка госинспекции по охране объектов культурного наследия установила, что собственник не оформил разрешение на строительство, а улица относится к исторической части города.

По словам замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Олега Василькина, администрация вправе обратиться в суд с заявлением о сносе постройки.

Материалы стен и форма окон здания схожи со зданием бывшего клуба земледельческой артели рыбацкой коммуны постройки начала 20 века, рассказал краевед Игорь Канаев. По его словам, это может спасти здание от сноса.

Канаев отметил, что проблема с застройкой улицы Рыбацкой возникла давно, а четкой позиции о застройке исторического центра у рязанских властей до сих пор нет.

Фото ГТРК «Ока»