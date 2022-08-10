Дорогу на Солотчинском мосту не отремонтировали к 10 августа

Ранее привести в порядок дорогу к назначенному сроку обещали в минтрансе.

Дорогу на Солотчинском мосту не отремонтировали к назначенному сроку. Об этом РЗН. инфо рассказали рязанцы.

По словам автомобилистов, в среду, 10 августа, на мосту все так же есть ямы и неровности.

«С 1 августа ни одного рабочего около моста не видели», — поделились рязанцы.

Напомним, ранее минтранс сообщил, что приведет в порядок дорогу на Солотчинском мосту к 10 августа.