Банк России ответил на идею блокировки переводов свыше десяти тысяч рублей

В организации рассказали о новых требованиях к идентификации.

В Банке России ответили на идею блокировать банковские переводы свыше десяти тысяч рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Представитель ЦБ отметил, что организация уже ввело дополнительные требования к идентификации — к ним, в частности, относятся PIN-коды и СМС-пароли.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы», — заявили представители регулятора.

В свою очередь, банк предложил рассмотреть возможность возврата украденных денег, даже если при мошенничестве использовали манипулятивные методы. Так, при участии Центробанка подготовлен законопроект о «периоде охлаждения». Так, отправитель может отменить перевод на счет пользователей, занимавшихся выводом украденных денег.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной блокировке онлайн-транзакций свыше десяти тысяч рублей.