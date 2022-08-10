Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
25°
Птн, 12
27°
Сбт, 13
27°
ЦБ USD 60.45 0.07 11/08
ЦБ EUR 61.7 0.15 11/08
Нал. USD 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Нал. EUR 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
9 262
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
10 271
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
15 597
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
20 610
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Банк России ответил на идею блокировки переводов свыше десяти тысяч рублей
В организации рассказали о новых требованиях к идентификации.

В Банке России ответили на идею блокировать банковские переводы свыше десяти тысяч рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Представитель ЦБ отметил, что организация уже ввело дополнительные требования к идентификации — к ним, в частности, относятся PIN-коды и СМС-пароли.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы», — заявили представители регулятора.

В свою очередь, банк предложил рассмотреть возможность возврата украденных денег, даже если при мошенничестве использовали манипулятивные методы. Так, при участии Центробанка подготовлен законопроект о «периоде охлаждения». Так, отправитель может отменить перевод на счет пользователей, занимавшихся выводом украденных денег.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной блокировке онлайн-транзакций свыше десяти тысяч рублей.