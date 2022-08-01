Владелец брендов Lipton и Brooke Bond уйдет с российского рынка

В компании Ekaterra отметили, что решение принято в связи с тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес».

Чайная компания Ekaterra прекратит свою работу на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщили « Известия ».

В компании отметили, что решение принято в связи с тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес».

Из-за прекращения работы Ekaterra в России, к концу 2022 года перестанут производить продукцию чайных брендов Lipton, Brooke Bond и Saito. После этого компания прекратит их продажу и дистрибуцию.