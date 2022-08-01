В Волгоградской области 38-летнего рабочего насмерть засыпало зерном

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в хуторе Суховский Алексеевского района.

В Волгоградской области 38-летнего рабочего насмерть засыпало зерном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в хуторе Суховский Алексеевского района. Водитель на грузовике «КамАЗ» привез на склад предприятия собранную с полей пшеницу. Он открыл правый борт и не успел отойти в сторону, его засыпало зерном и он умер на месте.

Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.