В Волгоградской области 38-летнего рабочего насмерть засыпало зерном
Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в хуторе Суховский Алексеевского района.
В Волгоградской области 38-летнего рабочего насмерть засыпало зерном. Об этом
Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в хуторе Суховский Алексеевского района. Водитель на грузовике «КамАЗ» привез на склад предприятия собранную с полей пшеницу. Он открыл правый борт и не успел отойти в сторону, его засыпало зерном и он умер на месте.
Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.