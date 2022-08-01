В Тюмени женщина упала в тестомесительную машину и погибла

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Тюмени женщина упала в тестомесительную машину и погибла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

30 июля, примерно в 15:00 в цеху одного из городских хлебокомбинатов рабочие очищали тестомесительную машину, которая в это время была включена. Одна из рабочих, занималась очисткой внутренней поверхности машины. Нарушив технику безопасности, женщина упала в работающую машину и погибла.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 38-летнего рабочего насмерть засыпало зерном.