В Старожиловском районе женщина на «Фиат» сбила пенсионерку

Авария произошла в деревне Хрущево в воскресенье, 31 июля.

В Старожиловском районе водитель Fiat сбила пенсионерку. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Авария произошла в воскресенье, 31 июля, примерно в 14:45, на улице Центральной в деревне Хрущево.

По предварительной информации, 19-летняя девушка на FIAT Brava выезжала со стоянки. Она не убедилась в безопасности маневра и наехала на 65-летнюю женщину.

В результате аварии пенсионерку госпитализировали. Проводится проверка.