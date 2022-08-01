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В Спасском районе две женщины пострадали после столкновения двух легковушек
Авария произошла в воскресенье, 31 июля, на 235-ом километре трассы М-5 «Урал».

В Спасском районе две женщины пострадали при столкновении двух легковушек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в воскресенье, 31 июля, примерно в 12:00, на 235-ом километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 52-летний житель Мордовии на «ВАЗ-2110» не выбрал безопасную скорость и врезался в BMW 315i. Иномаркой управлял 43-летний москвич.

В результате аварии 33-летняя и 67-летняя пассажирки BMW обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.