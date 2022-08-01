В Рязанском районе продают участок рядом с Уржинским озером

Земля оформлена в частную собственность и относится к зоне Р-7 «Зона размещения объектов туристического назначения».

В Рязанском районе продают участок рядом с Уржинским озером. Объявление появилось на сайте Avito .

В тексте указано, что общая площадь участка 4,7 гектара, продается из них один гектар. Его оценили в пять млн рублей.

Участок расположен на границе Мещерского национального заповедника на берегу озера Уржинское (памятник природы), в окружении соснового леса. Это излюбленное место отдыха рязанцев, расположенное в 20 километрах от города", — говорится в тексте объявления.

Участок граничит с действующей базой отдыха и находится на туристическом маршруте «Тропа Паустовского».

Уточняется, что земля оформлена в частную собственность и относится к зоне Р-7 «Зона размещения объектов туристического назначения». Участок подходит для строительства базы отдыха, глемпинга, автокемпинга.

Ранее рязанцам порекомендовали не купаться в Уржинском озере из-за плохих результатов проб воды.