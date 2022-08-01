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В Рязанской области за сутки 97 человек заболели коронавирусом
Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки 97 человек заболели коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в федеральном оперштабе. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 123 801 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки четыре человек. Выздоровели за сутки 25 человек, всего с начала пандемии — 119 567. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 3 416 человек. В России за сутки коронавирусом заболели 10 824 человека, всего с начала пандемии — 18 612 543. Госпитализировали за сутки 836 человек. Выздоровели за сутки 6 077 человек, всего — 17 981 475. Умерли за сутки 36 человек, всего — 382 469.