В Рязанской области 2 августа ожидается до +28 градусов
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
В Рязанской области 2 августа ожидается до +28 градусов. Прогноз погоды
Во вторник, 2 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +9,+14 градусов, днем +23, +28 градусов.
Ранее синоптики рассказали об августовской погоде в Центральной России.