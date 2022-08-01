В Рязанской области 2 августа ожидается до +28 градусов

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В Рязанской области 2 августа ожидается до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 2 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9,+14 градусов, днем +23, +28 градусов.

Ранее синоптики рассказали об августовской погоде в Центральной России.