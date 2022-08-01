В рязанской Горроще полицейские выявили наркопритон

Хозяина квартиры задержали.

В рязанской Горроще полицейские выявили наркопритон. Об этом сообщили в региональном управлении МВД .

Правоохранители узнали, что в квартире 48-летнего безработного мужчины в доме на улице Островского собираются потребители героина и метадона.

Хозяина жилья уже привлекали к ответственности за содержание притона. С тех пор он продал квартиру и приобрел новую. Там его знакомые стали собираться для употребления наркотиков.

Рязанца и его гостей задержали. Во время обыска полицейские изъяли шприцы с остатками наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.