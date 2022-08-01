В Рязани задержали двух сутенеров

На них завели уголовное дело.

Полицейские задержали двух сутенеров. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Правоохранители узнали, что 42-летний ранее судимый предприниматель и его 27-летняя знакомая с июля 2021 года организовывали оказание услуг сексуального характера в Рязани и за пределами города. Для этого они подыскали нескольких девушек. Рекламу и контактную информацию злоумышленники разместили в интернете.

По предварительной информации, мужчина занимался «общим руководством» и возил девушек по адресам. Его сообщница проводила показы проституток перед клиентами. Каждый день девушек доставляли в бани, сауны, а также в квартиры. Основную часть выручки получали организаторы.

На мужчину и женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Максимальная санкция по ней — пять лет лишения свободы.