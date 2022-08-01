В Рязани началась акция по сбору вещей для нуждающихся детей

Собранные предметы передадут в фонды «ПроДетство» и «Мы вместе».

В Рязани началась акция по сбору вещей для школьников «#МойБизнесПомогает». Об этом сообщили в пресс-службе агентства развития бизнеса региона.

Вещи собирают детям из приютов, социально-реабилитационных центров и из семей, оказавшихся в трудной ситуации. Им требуются рюкзаки, школьная и спортивная форма, товары для творчества, учебники, тетради, теплая одежда. Их передадут в фонды «ПроДетство» и «Мы вместе».

В 2022 году в акции участвуют 13 социальных предприятий Рязани, а также благотворительные фонды, волонтерские движения, частные лица.

Приобретенные для фондов вещи можно приносить в организации, где расположены пункты сбора. Они находятся по адресам:

улица Каширина, дом № 1Б, 4 этаж;

магазины «Канцлер»: улица Новоселов, дом № 5, корпус 1, улица Грибоедова, дом № 8, улица Мервинская, дом № 30, улица Циолковского, дом № 6, Московское шоссе, дом № 20, улица Гагарина, дом № 78;

частный логопедический кабинет на улица Радищева, дом № 43, офис 10;

студия иностранных языков «Global House», улица Есенина, дом № 9;

ООО «Гениальное поколение», улица Сенная, дом № 8, литера А, помещение Н2, офис 20;

детские салоны красоты «Мир стиляги»: улица Новоселов, дом № 30а (ТЦ «Алина», 3 этаж), улица Гагарина, дом № 164 (ТЦ «Полетаевский», 2 этаж);

студия английского языка «Baobab»: Касимовское шоссе, дом № 15, корпус 2, улица Павлова, дом № 32;

детский сад «Академия детства „Знайка“»: СНТ «Металлург-2», строение 213;

студия анимационного кино «Тема»: улица Есенина, дом № 1А, 2 этаж, офис 3;

детский центр «Особое детство»: улица Сенная, дом № 3;

детский Университет «Дом и Дети»: улица Комбайновая, дом № 26, улица Новоселов, дом № 42;

центр нейропедагогики «Кругозор»: улица Татарская, дом № 13 корпус 1, улица Мервинская, дом № 30;

спортивно-развлекательный центр «Геккон»: улица Высоковольтная, дом № 54 литера Б;

курсы для детей «Фабрика. Дети»: Московское шоссе, дом № 5А, 3 этаж.

Акция продлится до 30 августа.