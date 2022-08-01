В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на улице Циолковского
Авария произошла 7 июля 2022 года в 15:30 на улице Циолковского напротив дома № 3.
В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на улице Циолковского. Об этом
Авария произошла 7 июля 2022 года в 15:30. На улице Циолковского напротив дома № 3 55-летняя женщина на Lada Largus наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на 53-летнюю рязанку.
От полученных травм пешеход умерла.
Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.