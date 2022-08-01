В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на улице Циолковского

Авария произошла 7 июля 2022 года в 15:30 на улице Циолковского напротив дома № 3.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 7 июля 2022 года в 15:30. На улице Циолковского напротив дома № 3 55-летняя женщина на Lada Largus наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на 53-летнюю рязанку.

От полученных травм пешеход умерла.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.