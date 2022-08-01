В Пронске между собой столкнулись два автомобиля
Авария случилась утром в субботу, 30 июля, в 8:30, на улице Нижне-Архангельской.
В Пронске между собой столкнулись два автомобиля. Об этом сообщило
Авария случилась утром в субботу, 30 июля, в 8:30, на улице Нижне-Архангельской.
По словам очевидцев, Lada Vesta ехала на большой скорости. Автомобиль пытался обогнать «ВАЗ-2109», однако машины столкнулись. После Lada врезалась в столб и вылетела на обочину.
«Сорокалетний водитель красной легковушки и пассажиры родились „в рубашке“. Хорошо, что все живы. Пострадали только автомобили», — отметили свидетели аварии.
Как сообщила журналистам главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына, врачи оказали водителю Lada необходимую помощь.