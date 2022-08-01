В Пронске между собой столкнулись два автомобиля

Авария случилась утром в субботу, 30 июля, в 8:30, на улице Нижне-Архангельской.

В Пронске между собой столкнулись два автомобиля. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась утром в субботу, 30 июля, в 8:30, на улице Нижне-Архангельской.

По словам очевидцев, Lada Vesta ехала на большой скорости. Автомобиль пытался обогнать «ВАЗ-2109», однако машины столкнулись. После Lada врезалась в столб и вылетела на обочину.

«Сорокалетний водитель красной легковушки и пассажиры родились „в рубашке“. Хорошо, что все живы. Пострадали только автомобили», — отметили свидетели аварии.

Как сообщила журналистам главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына, врачи оказали водителю Lada необходимую помощь.