В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел на трассе «Пителино — Юрьево».

В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел на трассе «Пителино — Юрьево».

Патрульные попросили остановиться водителя автомобиля «ВАЗ-2110». При общении правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неуверенные движения.

26-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование. У него выявили 0,778 миллиграмма алкоголя на литр.

Водителя отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.