В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел на трассе «Пителино — Юрьево».
В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел на трассе «Пителино — Юрьево».
Патрульные попросили остановиться водителя автомобиля «ВАЗ-2110». При общении правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неуверенные движения.
26-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование. У него выявили 0,778 миллиграмма алкоголя на литр.
Водителя отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.