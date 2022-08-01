В Пермском крае четверо погибли в массовом ДТП с фурой

Авария случилась в воскресенье, 31 июля, в 19:56, на трассе «Полазна — Чусовой».

В Пермском крае четверо погибли в массовом ДТП с фурой. Об этом сообщила пресс-служба местного главка МВД.

Авария случилась в воскресенье, 31 июля, в 19:56, на трассе «Полазна — Чусовой».

На шестом километре дороги пермячка на Skoda Fabia выехала на «встречку». Там она врезалась в грузовик Scania. После этого фура выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan и Lada Granta.

Погибли 56-летняя женщина за рулем Skoda и трое ее пассажиров. Водителя и пассажиры Lada госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.