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В Пензенской области мужчина облил бензином и поджег жену
Уголовное дело возбудили по пункту д части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).

В Пензенской области мужчина облил бензином и поджег жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел утром 17 июля. К многодетной семье в гости пришли знакомые — супруги с ребенком и друг хозяина дома. Во время застолья компания распивала спиртные напитки. Между супругами, хозяевами дома произошел конфликт: 32-летний мужчина взял из сарая бутылку с бензином, облил жену и поджег ее. 38-летняя женщину пытались потушить гости, она получила 90% ожогов тела.

Пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре умерла.

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по пункту д части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).