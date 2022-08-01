В Кораблинском районе мужчину оштрафовали за заросший участок

Территорию обнаружили во время внеплановой проверки физического лица Гуркина М. С.

В Кораблинском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросший участок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Территорию выявили во время внеплановой проверки физического лица Гуркина М. С. .

Во время выездного обследования, которое проходило с 15 октября по 19 октября 2021 года, специалисты обнаружили, что физлицо не использует по назначению участок общей площадью более 676 гектара. Также, по версии Россельхознадзора, он не очищает территорию от сорняков и кустарников.

Гуркину назначили 20 тысяч рублей административного штрафа.