В Кораблинском районе мужчину оштрафовали за заросший участок
Территорию обнаружили во время внеплановой проверки физического лица Гуркина М. С.
В Кораблинском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросший участок. Об этом сообщила пресс-служба
Территорию выявили во время внеплановой проверки физического лица
Во время выездного обследования, которое проходило с 15 октября по 19 октября 2021 года, специалисты обнаружили, что физлицо не использует по назначению участок общей площадью более 676 гектара. Также, по версии Россельхознадзора, он не очищает территорию от сорняков и кустарников.
Гуркину назначили 20 тысяч рублей административного штрафа.