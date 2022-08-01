В Казани ребенку оторвало три пальца во время игры на «поющих» фонтанах

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В Казани ребенку оторвало три пальца во время игры на «поющих» фонтанах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома в понедельник, 1 августа.

Инцидент произошел в одном из парков Казани. Шестилетний мальчик играл на «поющих» фонтанах. Во время игры ребенку оторвало три пальца.

Мальчика госпитализировали, хирурги смогли спасти ему два пальца из трех.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Уточняется, что семья приехала в Казань из Свердловской области.