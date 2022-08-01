В Касимовском районе экс-начальницу отдела логистики осудят за получение взяток

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

В Касимовском районе экс-начальницу отдела логистики осудят за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

51-летняя женщина получала от работников организаций-контрагентов денежное вознаграждение. За это она содействовала в закупках только у определенных поставщиков. Полученными деньгами рязанка воспользовалась на свое усмотрение.

Следователи совместно с региональными УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России выявили четыре эпизода получения взяток.

Против экс-начальника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

Материалы направили в суд.