В Челябинской области полуторагодовалая девочка выпала из окна и погибла

Трагедия произошла в поселке Межозерный.

В Челябинской области полуторагодовалый ребенок погиб после падения из окна пятого этажа. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило URA.news .

Трагедия произошла в поселке Межозерный.

По словам собеседника издания, девочка осталась без присмотра взрослых. Окна были открыты из-за жары. На 40-летнюю мать ребенка завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).