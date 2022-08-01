В центре Рязани полицейские задержали девушку с закладкой

Инцидент произошел на улице Яхонтова в понедельник, 1 августа.

В центре Рязани полицейские задержали девушку с закладкой. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел утром в понедельник, 1 августа.

На улице Яхонтова патрульные обратили внимание на девушку, ускорившую шаг при виде полицейских.

Правоохранители остановили ее, попросили предъявить документы, а также задали ей вопрос, имеет ли она при себе запрещенные вещества. Та ответила положительно. Она пояснила, что в ее сумке лежит наркотик, приобретенный через закладку.

Приехавшие сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Советскому району Рязани обнаружили у 20-летней девушки сверток с кристаллическим веществом. Исследование показало, что в закладке лежало 0,5 грамма производного N-метилэфедрона.

На рязанку завели дело по части 1 статьи 228 УК РФ («незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере»).