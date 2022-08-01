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В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя «ВАЗ»
Инцидент произошел в селе Благие в ночь на воскресенье, 31 июля.

В Александро-Невском районе полицейские остановили пьяного водителя «ВАЗ-21150». Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на Ряжскую ГИБДД.

Инцидент произошел в селе Благие в ночь на воскресенье, 31 июля.

Дежурный экипаж ДПС остановил «ВАЗ-21150». За рулем сидел 20-летний мужчина. У него были признаки алкогольного опьянения и отсутствовали права. Освидетельствование показало 0,259 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Молодого человека отстранили от вождения. На него составили административный протокол. Его доставили в ряжский отдел полиции.