Умер экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин
Последний глава КГБ СССР умер на 85 году жизни. Причины смерти не уточняются.
Умер экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин. Об этом
С 1988 по 1990 годы Бакатин занимал пост министра внутренних дел СССР. Председателем комитета государственной безопасности он пробыл с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Вадим Бакатин известен тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал США оригинальную схему прослушивания здания американского посольства в Москве.
Бакатину было 84 года. Причины смерти не уточняются. По информации Telegram-канала
Фото Telegram-канал НТВ