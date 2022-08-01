Умер экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин

Последний глава КГБ СССР умер на 85 году жизни. Причины смерти не уточняются.

Умер экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник в понедельник, 1 августа.

С 1988 по 1990 годы Бакатин занимал пост министра внутренних дел СССР. Председателем комитета государственной безопасности он пробыл с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Вадим Бакатин известен тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал США оригинальную схему прослушивания здания американского посольства в Москве.

Бакатину было 84 года. Причины смерти не уточняются. По информации Telegram-канала НТВ , государственного деятеля похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Фото Telegram-канал НТВ