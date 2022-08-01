«Спартак» сделал подарок десятилетнему мальчику из Касимова

Мурад Мусаев попал на матч московской команды с «Оренбургом».

Десятилетний болельщик «Спартака» из Касимова Мурад Мусаев попал на матч московской команды. Об этом рассказали в фонде « Спартак — детям ».

Мальчика, несколько лет борющегося со сложным диагнозом, пригласили на матч «Спартак — Оренбург». Он проходил в воскресенье, 31 июня, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:1.

После матча маленький касимовец встретился с полузащитником Антоном Зиньковским. Мураду подарили атрибутику «красно-белых». Также он сделал памятные снимки на поле стадиона.