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Рязанские полицейские вернули девушке украденную собаку
Инцидент произошел в Приокском.

В Рязани туляк украл у женщины собаку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Патрульные на улице Энгельса заметили плачущую девушку. Она рассказала, что вышла на прогулку с собакой. Девушка не планировала отходить от дома далеко, поэтому не сажала питомца на поводок. В один момент мужчина схватил животное и скрылся. По словам пострадавшей, неизвестный вышел из дома, подошел к собаке, поднял ее на руки и убежал. Пострадавшая назвала его приметы и показала фотографии животного.

Во дворе дома на улице Октябрьской патрульные обратили внимание на мужчину с маленькой собакой в руках. Его задержали. Выяснилось, что 38-летний мужчина недавно освободился из тюрьмы.

Собаку вернули хозяйке. Мужчину доставили в отдел полиции по Московскому району. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.