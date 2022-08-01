Рязанцы пожаловались на продажу пива в трапезной епархии на территории кремля

По словам активистов, чеки от покупок еды идут с пометкой «пожертвование».

Рязанцы пожаловались на торговлю алкоголем в трапезной епархии. Публикации появились в группе « Трезвая Рязань » в соцсети «ВКонтакте».

«Никогда в Кремле не продавали пиво, такого нет и в трапезных кремлей городов золотого кольца», — заявили активисты. По их словам, чеки от покупок еды идут с пометкой «пожертвование».

Напомним, трапезная в рязанском кремле была открыта в мае. Пользователи «Яндекса» отмечают, что пиво было в меню заведения еще в июне.

Фото: «Трезвая Рязань», Елена Коренева // «ВКонтакте»