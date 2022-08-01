Рязанца осудят за распространение крупной партии наркотиков через интернет

В понедельник, 1 августа, материалы дела поступили в суд.

Рязанца осудят за распространение крупной партии наркотиков через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

49-летнего рязанца задержали за незаконный сбыт наркотических средств. Против мужчины возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств через интернет, организованной группой в особо крупном размере»).

В понедельник, 1 августа, материалы дела поступили в суд.