Рязанца осудили за кражу денег с чужой банковской карты
Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Рязанца осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом
В мае 2022 года житель поселка Октябрьский Михайловского района нашел на улице банковскую карту. Он не вернул карточку владельцу, а купил для себя товары на АЗС и в продуктовых магазинах.
Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
На суде рязанец полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили условный срок.