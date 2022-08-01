Рязанца осудили за кражу денег с чужой банковской карты

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Рязанца осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2022 года житель поселка Октябрьский Михайловского района нашел на улице банковскую карту. Он не вернул карточку владельцу, а купил для себя товары на АЗС и в продуктовых магазинах.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

На суде рязанец полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили условный срок.