Появились подробности аварии с велосипедисткой в Ряжске
Авария произошла в воскресенье, 31 июля, около 13:00 на улице Мичуринской.
Появились подробности аварии с велосипедисткой в Ряжске. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 31 июля, около 13:00 на улице Мичуринской. 62-летний житель Ряжска на Lada Granta наехал на 72-летнюю ведосипедистку. Женщина переезжала дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.
После аварии пенсионерка обращалась за медпомощью. Проводится проверка.
Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.