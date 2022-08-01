Появились подробности аварии с велосипедисткой в Ряжске

Авария произошла в воскресенье, 31 июля, около 13:00 на улице Мичуринской.

Появились подробности аварии с велосипедисткой в Ряжске. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 31 июля, около 13:00 на улице Мичуринской. 62-летний житель Ряжска на Lada Granta наехал на 72-летнюю ведосипедистку. Женщина переезжала дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.

После аварии пенсионерка обращалась за медпомощью. Проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.