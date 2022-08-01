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На Алтае две школьницы утонули в реке
Трагедия произошла в Бийске в понедельник, 1 августа.

В Бийске две школьницы утонули в реке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.

Трагедия произошла в понедельник, 1 августа.

Три девочки гуляли неподалеку от реки Бия в черте Бийска. Одна осталась на берегу, две другие зашли в воду. «В дальнейшем были обнаружены их тела с признаками утопления в воде. Спасти детей не удалось», — сообщила журналистам Антошкина. По ее словам, одна из погибших — 2009 года рождения, вторая — 2013 года рождения. О произошедшем взрослым рассказала третья девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). По поручению краевого прокурора организована проверка безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. «Также материалы направлены в следственный орган в порядке статье 37 УПК РФ для дачи оценки должностным органам местного самоуправления по статье 293 УК РФ (халатность)», — заявила Антошкина.