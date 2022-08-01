Дорогу на Солотчинском мосту приведут в порядок до 10 августа
В минтрансе сообщили, что в настоящее время завершается диагностика объекта, по результата которой определят виды работ и срок выполнения.
Дорогу на Солотчинском мосту приведут в порядок до 10 августа. Соответствующий комментарий минтранса появился в соцсетях в понедельник, 1 августа.
В минтрансе сообщили, что в настоящее время завершается диагностика объекта, по результата которой определят виды работ и срок выполнения.
«Ликвидацию аварийных выбоин проведем
В ведомстве напомнили, что в арбитражном суде Рязани продолжаются разбирательства с подрядчиком, который в 2018 году некачественно выполнил ремонт Солотчинского моста.