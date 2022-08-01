Центробанк продлил ограничение на снятие наличной валюты на полгода

Ограничение будет действовать до 6 марта 2023 года.

Центробанк продлил ограничение на снятие наличной валюты на полгода. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Ограничение действует до 6 марта 2023 года. Также для россиян сохраняется ограничение на сумму снимаемой валюты — 10 тысяч долларов или такая же сумма в евро до 9 сентября 2022 года.

Уточняется, что снять в валюте можно только те деньги, которые были на счету до 9 марта 2022 года. Остальные средства россияне могут получить в рублях по рыночному курсу.

В ЦБ сообщили, что ограничения сохраняются из-за санкций против России.