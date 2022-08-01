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Baza: Леонид Федун покинет пост президента московского «Спартака»
По версии издания, его место займет бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Леонид Федун покинет пост президента московского «Спартака». Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Baza.

По версии издания, новым руководителем клуба может стать бывший глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2004 году. На протяжении 18 лет он являлся президентом клуба. При нем в сезоне 2016/17 команда впервые с 2001 года стала чемпионом России, также один раз она брала Кубок России.